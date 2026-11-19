Захарова: Россия надеется на возвращение к конструктивному диалогу с Молдавией

Россия надеется на возвращение к конструктивному диалогу с Молдавией Захарова: Россия надеется на возвращение к конструктивному диалогу с Молдавией

Москва19 ноя Вести.Россия надеется, что Москва и Кишинев смогут вернуть свое взаимодействие в русло конструктивного диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат дала комментарий по случаю 25-й годовщины подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдавией.

С уважением относимся к молдавскому народу. Надеемся, что взаимодействие между нашими странами вернется в русло конструктивного прагматичного диалога пояснила Захарова

Ранее дипломатические представительства в Москве и Кишиневе взаимно объявили дипломатов друг друга персонами нон грата. Это произошло после обнаружения у города Теленешты обломков неизвестного беспилотника.