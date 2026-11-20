МИД: Молдавия не предоставила фактов по нарушению воздушного пространства

Захарова прокомментировала обвинения в пролете БПЛА над Молдавией МИД: Молдавия не предоставила фактов по нарушению воздушного пространства

Москва20 ноя Вести.Молдавия не предоставила доказательств предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 17 ноября в СМИ появилась информация о падении нескольких беспилотников на территории Молдавии. Вскоре после этого власти республики обвинили Россию в нарушении воздушного пространства.

При этом Захарова указала на полное отсутствие доказательств при озвученных обвинениях.

Для того чтобы вообще-то весь этот комплекс мер осуществить, вызвать посла, вручить ноту, вообще должны были быть хоть какие-то фактологические доказательства, хоть какие-то данные. Но никаких доказательств, как обычно, представлено не было сказала она

По словам Захаровой, молдавские власти пытаются искусственно сформировать антироссийскую повестку, которую Кишинев использует для сближения с европейскими структурами.