Москва20 нояВести.Молдавия не предоставила доказательств предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что 17 ноября в СМИ появилась информация о падении нескольких беспилотников на территории Молдавии. Вскоре после этого власти республики обвинили Россию в нарушении воздушного пространства.
При этом Захарова указала на полное отсутствие доказательств при озвученных обвинениях.
Для того чтобы вообще-то весь этот комплекс мер осуществить, вызвать посла, вручить ноту, вообще должны были быть хоть какие-то фактологические доказательства, хоть какие-то данные. Но никаких доказательств, как обычно, представлено не былосказала она
По словам Захаровой, молдавские власти пытаются искусственно сформировать антироссийскую повестку, которую Кишинев использует для сближения с европейскими структурами.