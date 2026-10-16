Захарова: данных о причастности кого-либо к ударам по судам у Болгарии нет

Захарова раскрыла итоги встречи посла РФ с премьером Болгарии Захарова: данных о причастности кого-либо к ударам по судам у Болгарии нет

Москва16 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 16 октября заявила, что свидетельств, говорящих о причастности той или иной стороны к ударам по судам в болгарских водах, нет.

Недавнее происшествие в исключительной экономической зоне Болгарии обсуждалось на состоявшейся 13 октября встрече посла России Элеоноры Митрофановой с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Резюме этой беседы состоит в том, что на текущий момент не имеется свидетельств причастности какой-либо стороны к ударам по судам заявила дипломат

Как сообщил Радев 6 октября, в Черном море атаке морского и воздушного дронов подверглись два торговых судна: одно затонуло, а экипаж второго эвакуировали.

13 октября болгарский премьер заявил о намерении вызвать посла России Элеонору Митрофанову. По его словам, София намерена запросить дополнительную помощь для расследования инцидентов, чтобы установить происхождение беспилотников.