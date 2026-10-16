Москва16 октВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 16 октября заявила, что свидетельств, говорящих о причастности той или иной стороны к ударам по судам в болгарских водах, нет.
Недавнее происшествие в исключительной экономической зоне Болгарии обсуждалось на состоявшейся 13 октября встрече посла России Элеоноры Митрофановой с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Резюме этой беседы состоит в том, что на текущий момент не имеется свидетельств причастности какой-либо стороны к ударам по судамзаявила дипломат
Как сообщил Радев 6 октября, в Черном море атаке морского и воздушного дронов подверглись два торговых судна: одно затонуло, а экипаж второго эвакуировали.
13 октября болгарский премьер заявил о намерении вызвать посла России Элеонору Митрофанову. По его словам, София намерена запросить дополнительную помощь для расследования инцидентов, чтобы установить происхождение беспилотников.