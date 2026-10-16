МИД РФ: виновные в ударах по судам в водах Болгарии пока не установлены

Захарова: доказательств причастности к ударам по судам у Болгарии нет МИД РФ: виновные в ударах по судам в водах Болгарии пока не установлены

Москва16 окт Вести.Доказательств причастности какой-либо стороны к ударам по судам в исключительной экономической зоне Болгарии на данный момент нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, инцидент обсуждался 13 октября на встрече российского посла Элеоноры Митрофановой с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

Резюме этой беседы состоит в том, что на текущий момент не имеется свидетельств причастности какой-либо стороны к ударам по судам подчеркнула дипломат

Ранее сообщалось, что Болгария вместе с Турцией и Румынией, при поддержке США, планирует обследовать район в Черном море, где беспилотники атаковали два торговых судна. Особое внимание уделят месту, где находится судно Able.