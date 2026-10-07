Москва7 октВести.Президент Болгарии Илияна Йотова выступила с предложением ввести мораторий на боевые действия в Черном море. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания консультативного совета национальной безопасности.
Заседание было созвано накануне в связи с атакой БПЛА на торговые суда в Черном море.
Необходимо ввести мораторий на боевые действия в Черном море и преобразовать его в зону общей безопасностицитирует заявление Болгарское национальное телевидение
По ее словам, Болгарии необходимо участвовать в переговорах для достижения консенсуса между причерноморскими государствами, уделяя особое внимание взаимодействию со странами НАТО. В частности, подчеркивается необходимость консультаций по совместным действиям с Румынией и Турцией.
Йотова также предложила обратиться за содействием к Международной морской организации ООН для проведения правовой экспертизы инцидентов в Черном море и принять резолюцию, направленную на обеспечение свободы и безопасности судоходства.
Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об атаке беспилотников на два судна в исключительной экономической зоне страны. Одно из них загорелось, другое затонуло. Принадлежность дронов пока не установлена.