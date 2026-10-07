Болгария призвала начать консультации о прекращении атак на суда в Черном море Президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море

Москва7 окт Вести.Президент Болгарии Илияна Йотова выступила с предложением ввести мораторий на боевые действия в Черном море. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания консультативного совета национальной безопасности.

Заседание было созвано накануне в связи с атакой БПЛА на торговые суда в Черном море.

Необходимо ввести мораторий на боевые действия в Черном море и преобразовать его в зону общей безопасности цитирует заявление Болгарское национальное телевидение

По ее словам, Болгарии необходимо участвовать в переговорах для достижения консенсуса между причерноморскими государствами, уделяя особое внимание взаимодействию со странами НАТО. В частности, подчеркивается необходимость консультаций по совместным действиям с Румынией и Турцией.

Йотова также предложила обратиться за содействием к Международной морской организации ООН для проведения правовой экспертизы инцидентов в Черном море и принять резолюцию, направленную на обеспечение свободы и безопасности судоходства.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об атаке беспилотников на два судна в исключительной экономической зоне страны. Одно из них загорелось, другое затонуло. Принадлежность дронов пока не установлена.