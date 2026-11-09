Москва9 нояВести.Примеряющей "европейские одежды" Молдавии следует подумать о "собственном нижнем белье", заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Такое заявление он сделал, говоря о мировых ценах на энергоносители.
На пресс-подходе на полях XIV ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств СНГ Шойгу отметил, что "во многих странах энергоносители европейские, а жизнь далеко не европейская".
Если говорить о Молдавии - примеряя европейскую одежду, было бы неплохо подумать о собственном нижнем бельесказал Шойгу
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев перестал закупать газ у России.
В конце сентября молдавский парламент утвердил режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии. Энергетический кризис вызван ростом цен на газ и электроэнергию. Депутат парламента Молдавии Владимир Односталко предупредил, что зимой страну могут захлестнуть протесты, которые начнутся из-за неподъемных цен на коммунальные услуги и энергоносители.