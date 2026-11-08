Москва8 ноя Вести.Молдавия полностью прекратила покупать газ у России, заявила в соцсети X президент страны Майя Санду.

Этому пришел конец: Молдавия больше не закупает российский газ… Спасибо всем, кто сделал это возможным написала она

В конце сентября парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии. Причиной энергетического кризиса стал рост цен на газ и электроэнергию. Депутат молдавского парламента Владимир Односталко предупредил, что зимой страну могут захлестнуть протесты из-за неподъемных цен на коммунальные услуги и энергоносители.

Как отмечал председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, единственный выход из кризиса - наладить отношения с Россией.