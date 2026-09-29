Москва29 сен Вести.Парламентская оппозиция в Молдавии инициировала процедуру отстранения от должности президента страны Майи Санду. С таким заявлением выступила депутат парламента, лидер партии коммунистов Диана Караман во время брифинга.

Ее выступление транслировалось на сайте парламента Молдавии.

Мы инициируем процедуру отстранения от должности президента Республики Молдова Майи Санду, которая совершила тяжкие нарушения конституции и законов страны. Проект с подписями 46 депутатов зарегистрирован и должен быть рассмотрен срочно сказала Караман

В проекте решения оппозиция обвиняет Санду в узурпации власти, вмешательстве в работу судов и прокуратуры, в продвижении курса на вступление страны в ЕС без территории Приднестровья. Помимо этого, оппозиция указала на сокрытие президентом Молдавии зарубежных денежных премий, в числе которых 100 тысяч евро от немецкого фонда, а также 30 тысяч евро от мэрии города Тимишоара (Румыния).

Согласно молдавскому законодательству, для начала процедуры отстранения достаточно подписей 34 из 101 депутата, уточнило РИА Новости. Но для утверждения импичмента и последующего вынесения вопроса на всенародный референдум необходимо квалифицированное большинство в две трети голосов (67 мандатов). При этом большинство в парламенте сохраняет правящая партия.