Додон: Москва и Молдавия договорились о восстановлении поставок российского газа

Додон заявил о грядущем возобновлении поставок российского газа в Молдавию Додон: Москва и Молдавия договорились о восстановлении поставок российского газа

Москва26 окт Вести.Москва и Кишинев договорились о восстановлении поставок российского газа в Молдавию. Об этом заявил глава молдавской Соцпартии Игорь Додон.

По его словам, сейчас стороны работают над поиском экономического агента для прохождения необходимых процедур.

Мы договорились с Россией. … Сейчас мы работаем над тем, чтобы … обеспечить доставку более дешeвого российского газа к границе Республики Молдовы написал Додон в своем Telegram-канале

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва выступает ответственным участником международного газового рынка и надежным поставщиком.