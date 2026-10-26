Москва26 октВести.Москва и Кишинев договорились о восстановлении поставок российского газа в Молдавию. Об этом заявил глава молдавской Соцпартии Игорь Додон.
По его словам, сейчас стороны работают над поиском экономического агента для прохождения необходимых процедур.
Мы договорились с Россией. … Сейчас мы работаем над тем, чтобы … обеспечить доставку более дешeвого российского газа к границе Республики Молдовынаписал Додон в своем Telegram-канале
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва выступает ответственным участником международного газового рынка и надежным поставщиком.