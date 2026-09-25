СБ РФ: для поставок газа из Азербайджана в Армению нужны газопровод и контракты

В Совбезе РФ прокомментировали возможные поставки газа из Азербайджана в Армению СБ РФ: для поставок газа из Азербайджана в Армению нужны газопровод и контракты

Москва25 сен Вести.Россия приветствует возобновление энергетического сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, однако для поставок газа потребуется строительство нового газопровода и заключение долгосрочных контрактов. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

Ранее секретарь Совбеза Армении Ален Симонян заявил, что Ереван может начать закупать газ у Азербайджана, Турции, Ирана и других стран.

Мы обратили внимание на недавние заявления армянских и азербайджанских официальных лиц о возможностях поставок газа из Азербайджана в Армению. Приветствуем факт возобновления армяно-азербайджанского сотрудничества в энергетической сфере сказал Шевцов

По его словам, такое сотрудничество может свидетельствовать о положительном шаге в восстановлении мирной жизни в регионе. Он также отметил возобновление поставок из Азербайджана в Армению дизельного топлива и бензина после многолетнего перерыва.

Говоря о перспективах поставок газа, Шевцов указал, что в настоящее время их осуществление затруднительно из-за необходимости строительства нового газопровода. Замсекретаря Совбеза РФ подчеркнул, что это оправдано лишь при долгосрочных контрактах и стабильном спросе.