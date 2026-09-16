В Совбезе Армении сообщили о возможности закупать газ у Баку и Анкары

В Армении заявили, что Ереван может закупать газ у Азербайджана и Турции В Совбезе Армении сообщили о возможности закупать газ у Баку и Анкары

Москва16 сен Вести.Ереван может начать закупки газа у Азербайджана, Турции, Ирана и других стран, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.

Симонян ответил на вопрос о возможном повышении цен на российский газ. Он заявил, что газовые закупки возможны у любых стран.

Мы не собираемся заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой. Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно указал указал секретарь Совбеза Армении

По его словам, не нужно "выходить из одного кармана", чтобы "прыгнуть в другой".

Если Россия будет поставлять нам газ - будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан - будем покупать у Азербайджана, если Иран - у Ирана. Если появится возможность покупать газ где-либо в Турции, будем одновременно покупать и у нее подчеркнул Симонян

Несколько дней назад поставки российского газа в Армению были приостановлены на 10 дней из-за ремонтных работ. Глава ЦБ Армении Мартин Галстян называл сценарий с ростом цен на российский газ "апокалиптическим".