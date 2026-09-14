Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября

Поставки российского газа в Армению приостановят на 10 дней Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября

Москва14 сен Вести.С 15 по 25 сентября поставки российского природного газа в Армению будут временно приостановлены. Причиной стали планово-профилактические и ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье", проходящем по территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения".

В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу говорится в сообщении

В компании отметили, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений. Для этого задействуют внутренние резервы и дополнительные объемы поставок природного газа из Ирана.