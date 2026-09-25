"Газпром" сообщил о возобновлении поставок газа Армении

"Газпром" возобновил поставки газа в Армению "Газпром" сообщил о возобновлении поставок газа Армении

Москва25 сен Вести.Поставка газа из России в Армению возобновлена, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения".

Представители компании подчеркнули, что транспортировка газа приостанавливалась из-за планово-профилактических и ремонтных работ.

С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу "Северный Кавказ - Закавказье" говорится в сообщении

Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал русофобское крыло своей партии "умерить пыл" в антироссийской риторике из-за страха перед отопительным сезоном.