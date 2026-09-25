Москва25 сенВести.Поставка газа из России в Армению возобновлена, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения".
Представители компании подчеркнули, что транспортировка газа приостанавливалась из-за планово-профилактических и ремонтных работ.
С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу "Северный Кавказ - Закавказье"говорится в сообщении
Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал русофобское крыло своей партии "умерить пыл" в антироссийской риторике из-за страха перед отопительным сезоном.