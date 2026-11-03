Москва3 нояВести.Госсекретарь Минэнерго Румынии Мариус Поша утверждает, что республика больше не зависит от поставок газа РФ, а также планирует полностью отказаться в будущем от его закупок. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции ADIPEC.
По его словам, государство справляется с обеспечением энергоносителями за счет собственных ресурсов.
Мы больше не зависим от российского газа – справляемся и без негоприводит его слова ТАСС
Он также заявил, что в настоящий момент обстановка в мире остается непредсказуемой из-за постоянных изменений в санкционной политике.
Госсекретарь отметил, что Бухарест не собирается дожидаться завершения конфликта, чтобы снова начать закупать российские энергоносители. При этом румынские власти намерены в перспективе полностью отказаться от российского газа, независимо от того, будет ли этому мешать международное право.