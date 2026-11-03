Госсекретарь Минэнерго Румынии Поша заявил, что страна не зависит от газа РФ

В Румынии заявили о независимости страны от российского газа Госсекретарь Минэнерго Румынии Поша заявил, что страна не зависит от газа РФ

Москва3 ноя Вести.Госсекретарь Минэнерго Румынии Мариус Поша утверждает, что республика больше не зависит от поставок газа РФ, а также планирует полностью отказаться в будущем от его закупок. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции ADIPEC.

По его словам, государство справляется с обеспечением энергоносителями за счет собственных ресурсов.

Мы больше не зависим от российского газа – справляемся и без него приводит его слова ТАСС

Он также заявил, что в настоящий момент обстановка в мире остается непредсказуемой из-за постоянных изменений в санкционной политике.

Госсекретарь отметил, что Бухарест не собирается дожидаться завершения конфликта, чтобы снова начать закупать российские энергоносители. При этом румынские власти намерены в перспективе полностью отказаться от российского газа, независимо от того, будет ли этому мешать международное право.