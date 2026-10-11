Москва11 октВести.Венгрия планирует сократить поставки нефти и газа из России, однако для этого необходимо больше времени. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat.
По словам Мадьяра, Будапешт намерен добиваться устранения зависимости от российских энергоносителей. Он указал, что руководство страны продолжает искать альтернативные источники и маршруты поставок.
Однако мы не можем в одночасье избавиться от энергетической зависимости [от России]добавил он
Ранее МИД России вызвал временного поверенного в делах Венгрии в РФ Габора Гергича. Ему было заявлено о решительном протесте в свете требования к ряду российских дипломатов покинуть Венгрию. Россия в качестве ответной меры выслала группу венгерских дипломатов.
Позднее в МИД Венгрии заявили, что Будапешт не заинтересован в дипломатической эскалации с Москвой, но придерживается прежнего решения о высылке.