Мадьяр заявил о разочаровании и отчаянии европейцев из-за цен на топливо Мадьяр: европейцы чувствуют разочарование и отчаяние из-за цен на энергоносители

Москва10 ноя Вести.Европейцы чувствуют разочарование и отчаяние из-за высоких цен на энергоносители, которые ложатся бременем на их бюджет, а также подрывают конкурентоспособность их компаний. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

На это венгерский политик указал во время пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

По словам Мадьяра, во время переговоров обсуждалась, в частности, проблема конкурентоспособности ЕС, которую не решить, если не снизить цены на нефть и газ.

Ставки очень высоки, и чувствуется разочарование, зачастую даже отчаяние, которое испытывают люди по всей Европе. Это вполне объяснимо: во многих странах цены на энергоносители значительно выросли, и нам, безусловно, необходимо заняться решением этой проблемы сказал Мадьяр

Он добавил, что без принятия конкретных мер в связи с резким ростом цен на энергоносители, а также в сферах энергетической безопасности и диверсификации поставок "обсуждать конкурентоспособность европейских компаний будет крайне сложно".

Венгерское правительство, по словам Мадьяра, "работает над диверсификацией источников энергии и Германия предложила варианты поставок". Он добавил, что здесь возникают вопросы ценообразования, по которым "еще предстоит договориться".

Мадьяр также заявил, что в интересах Венгрии — получать газ, нефть или другие виды топлива "по максимально разнообразным маршрутам и по конкурентоспособным ценам".

Немецкий канцлер со своей стороны добавил, что Германия намерена продолжить сотрудничество с Венгрией в области диверсификации источников энергии.

Ранее министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявлял: страна рассчитывает, что сможет заменить часть российских поставок газа румынскими.

Отказом от энергоресурсов из России Венгрия выстрелит себе в ногу, указывал заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский. Он отметил, что "за громогласным эффектом от всяких публичных заявлений, на самом деле, последует еще большая кризисная ситуация в экономике фокусных стран".