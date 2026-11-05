МИД РФ: Венгрия выстрелит себе в ногу отказом от энергоресурсов России

Отказ Венгрии от энергоресурсов РФ – выстрел себе в ногу, заявили в МИД МИД РФ: Венгрия выстрелит себе в ногу отказом от энергоресурсов России

Москва5 ноя Вести.Венгрия выстрелит себе в ногу, если откажется от российских энергоресурсов, заявил агентству РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Это выстрел себе же в ногу. И за громогласным эффектом от всяких публичных заявлений, на самом деле, последует еще большая кризисная ситуация в экономике фокусных стран сказал дипломат

Ранее вице-премьер, глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о планах Будапешта отказаться от российских энергоресурсов с осени 2027 года. Кроме того, республика ищет альтернативные источники нефти.

Также правительство Венгрии намерено увеличить закупки сжиженного природного газа у США. Орбан выражала надежду, что новое соглашение с Соединенными Штатами создаст благоприятные условия для подобных поставок.