Москва2 ноя Вести.Правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром намерено увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США и надеется, что новое соглашение с США создаст для этого хорошие условия, заявила вице-премьер, глава МИД Венгрии Анита Орбан в интервью телекомпании ATV.

Орбан совершила 27-29 октября свой первый визит в Вашингтон.

Американская корпорация Chevron и венгерская госкомпания MVM заключили в декабре 2025 года соглашение о поставках в течение пяти лет 400 млн кубометров СПГ в год.

Американский СПГ уже поступает в Венгрию, но если появится возможность получать газ по конкурентоспособной цене, то объемы поставок могут увеличиться, заявила Орбан.

Министр подписала новое соглашений в Вашингтоне 29 октября на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.