В Азербайджане заявили о планах вернуться к закупкам газа у России Азербайджан планирует возобновить закупки российского газа у "Газпрома"

Москва16 окт Вести.Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена возобновить закупки природного газа у российского "Газпрома". Об этом сообщил вице-президент компании Эльшад Насиров в ходе Российской энергетической недели (РЭН).

При этом конкретные сроки возобновления поставок и объемы закупок пока не определены.

Насиров напомнил, что SOCAR ранее не только приобретала российский газ, но и сама поставляла топливо "Газпрому".

Мы покупали газ, продавали газ "Газпрому", делали сезонные свопы, это нормальный рабочий процесс сказал представитель компании

Он также пошутил, что продавать газ России приятнее, чем закупать его.

Азербайджан остается крупным экспортером природного газа. Дополнительные закупки российского топлива могут потребоваться стране в случае значительного увеличения экспортных поставок.

Ранее в Азербайджане заявили о готовности начать поставки газа Украине в случае необходимости.