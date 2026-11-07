В Турции прокомментировали сокращение закупок газа у России Глава Минэнерго Турции объяснил сокращение закупок газа у РФ

Москва7 ноя Вести.Сокращение Анкарой закупок природного газа у России связано с его высокой стоимостью, а не с политической ситуацией. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Он подчеркнул, что страна продолжает нуждаться в российском газе и не намерена прекращать торговлю с российской стороной.

Дело не в политике, а в цене цитирует министра портал Turkiye Today

Согласно информации портала, в 2025 году доля российского газа в импорте Турции составила 37%.

Ранее Байрактар отметил, что Турция полностью готова к наступающему зимнему периоду и не испытывает дефицита энергоносителей. По его словам, страна заполнила подземные хранилища до максимального уровня.