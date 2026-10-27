Шимоняк: Словакия будет покупать российский газ, пока есть правовая возможность

Шимоняк: Словакия продолжит покупать российский газ и ядерное топливо Шимоняк: Словакия будет покупать российский газ, пока есть правовая возможность

Москва27 окт Вести.Словакия будет покупать у России природный газ до тех пор, пока для этого существует юридическая возможность.

Об этом заявил заместитель министра экономики страны Владимир Шимоняк в разговоре с "Известиями".

Чиновник отметил, что республика уважительно относится к ограничениям, которые вытекают из права Европейского союза, и действует, исходя из правового статуса, однако намерена защищать собственные интересы.

До тех пор, пока существует юридическая возможность покупать российский газ, мы будем рады продолжать его покупать. Что касается дальнейшего будущего, то это предмет переговоров. Мы стараемся отстаивать эти наши интересы в том числе и в среде Европейского союза сказал Шимоняк

Он добавил, что Словакия не откажется и от закупок российского ядерного топлива. На данный вид топлива действующие санкции не распространяются, и введение подобных ограничений также не планируется, отметил Шимоняк.

Ранее стало известно, что Словакия подала иск в Суд Европейского союза, чтобы оспорить запрет на импорт российского газа.