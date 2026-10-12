Москва12 октВести.Словакия собирается получить от Еврокомиссии переходный период, чтобы стране продолжили поставлять российский газ. Об этом "Известиям" рассказал вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
Он отметил, что решение о полном прекращении импорта ресурсов из России не отвечает интересам ни Словакии, ни Евросоюза.
Одновременно мы будем вести переговоры с Европейской комиссией о возможностях обеспечить достаточный переходный период для продолжения поставок российского газа, если это будет необходимоподчеркнул парламентарий
Словакия будет получать нефть до конца 2027 года, но с 2028 для российских ресурсов понадобятся аналоги из-за решения Евросоюза прекратить поставки к концу будущего года.