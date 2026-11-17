Москва17 ноя Вести.Если Словакия откажется от газа из России для выполнения требований Евросоюза, ей грозят сокрушительные последствия, предупредил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в эфире телеканала TA3.

Дипломат объяснил, что у Словакии есть контракт с компанией "Газпром" до 2034 года, который предполагает, что словацкая сторона будет обязана выплатить "Газпрому" компенсацию при отказе от получения поставок газа.

Если мы не будем брать [газ], что мы и не сможем делать с сентября 2027 года, то должны будем заплатить. Это грозит нашей государственной компании SPP санкциями, которые и для нее, и для Словакии могут быть абсолютно сокрушительными сказал Бланар

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова оспорить в суде Евросоюза возможные требования Еврокомиссии по отказу от нефти из России. Братислава уже подала иск против ЕК из-за программы REPowerEU, которая предусматривает прекращение поставок газа из России.

Замминистра экономики Словакии Владимир Шимоняк, в свою очередь, отмечал, что республика намерена приобретать у РФ природный газ, пока для этого есть юридическая возможность. При этом страна не откажется и от закупок ядерного топлива из России, добавил он.