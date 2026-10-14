В Словакии впервые с 2021 года состоится заседание межправкомиссии с Россией Фицо анонсировал заседания межправкомиссии Словакии и РФ

Москва14 окт Вести.Заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Словакией и Россией запланировано на 25 ноября, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо.

Двадцать пятого будет заседание совместной комиссии с РФ сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по международным делам, которое транслировалось на сайте словацкого законодательного органа

В конце августа глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словакией и РФ планируется провести этой осенью. После 2021 года ее работа была прервана.

Фицо ранее подчеркнул, что Братислава не хочет быть "идущего на бойню стада" и продолжить проводить независимую от Еврокомиссии внешнюю политику. В качестве примера словацкий премьер привел иск против решения ЕК, связанного с запретом на импорт российского газа.