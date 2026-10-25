РФ и Словакия возобновят работу межправительственной комиссии по сотрудничеству Гашпар: заседание российско-словацкой комиссии пройдет в Москве 26 октября

Москва25 окт Вести.Российско-словацкая межправительственная комиссия по экономическому, научному и техническому сотрудничеству проведет заседание в Москве 26 октября 2026 года. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

Возобновление работы комиссии позволит сторонам обсудить возможные направления практического взаимодействия, отметил парламентарий.

Что касается конкретной даты проведения заседания, оно состоится 26 октября 2026 года в Москве сказал он

По словам Гашпара, конкретные сферы и масштабы сотрудничества будут определяться достигнутыми договоренностями, действующими правовыми нормами и международными обязательствами Словакии. Он также выразил мнение, что регулярные экспертные контакты помогут выявлять взаимные интересы и сохранять каналы связи даже в условиях сложной международной обстановки.

Ранее премьер-министр Словаки Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет способствовать продолжению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что страна ведет сбалансированную внешнюю политику и сохраняет нейтралитет.