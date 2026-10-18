Турция входит в отопительный сезон с заполненными на 100% подземными хранилищами

Турция начнет зимний период с полностью заполненными газовыми хранилищами Турция входит в отопительный сезон с заполненными на 100% подземными хранилищами

Москва18 окт Вести.Турция полностью готова к наступающему зимнему периоду и не испытывает дефицита энергоносителей, так как заполнила подземные хранилища до максимального уровня. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Kanal 7.

Руководитель ведомства подчеркнул, что при сохранении стабильной работы внешних поставщиков отопительный сезон пройдет без сбоев.

Уже по состоянию на июль наши газовые хранилища были заполнены на 100% сказал он

Байрактар отметил устойчивость турецкой энергосистемы к региональным рискам, пояснив, что поставки природного газа в Турцию абсолютно не зависят от логистических маршрутов через Ормузский пролив. По его словам, доля импорта нефти через этот коридор составляла 10% от общего объема, и этот объем поддается полному контролю и замещению. Министр добавил, что государству удается сохранять бесперебойное энергоснабжение на протяжении последних семи-восьми месяцев, выразив уверенность в сохранении стабильности и в дальнейшем.

Ранее Байрактар сообщал, что страны Европы обращаются к Турции с просьбой поставить им любой газ, кроме российского.