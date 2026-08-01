Экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу за семь месяцев вырос на 3,5%

Экспорт газа по "Турецкому потоку" вырос на 3,5% с начала года Экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу за семь месяцев вырос на 3,5%

Москва1 авг Вести.Экспорт газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток" за январь-июль 2026 года увеличился на 3,5%. Об этом сообщило РИА Новости.

На основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) агентство подсчитало, что за семь месяцев через пункт "Странджа 2 – Малкочлар" на болгаро-турецкой границе было поставлено 10,2 миллиарда кубометров газа.

В то же время в июле объем экспорта по этому маршруту сократился на 5,3% в годовом выражении, до 1,5 миллиарда кубометров.

Среднесуточные поставки составили 48,6 миллиона кубометров против 51,3 миллиона кубометров годом ранее.

После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года "Турецкий поток" остается единственным маршрутом поставок трубопроводного газа "Газпрома" в Европу.

Ранее данные лондонской биржи ICE показали резкий скачок цен на газ в Европе. Основной причиной эксперты называют эскалацию на Ближнем Востоке, которая вызвала перебои поставок.