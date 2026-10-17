Венгрия хочет сохранить исключение из санкций США по нефти Мадьяр: Венгрия намерена продлить исключение из санкций США по нефти

Москва17 окт Вести.Венгрия намерена добиваться продления исключения из санкций США в отношении российской нефти. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, сообщает ТАСС.

По его словам, президент США Дональд Трамп вправе заключать любые соглашения, которые считает необходимыми.

В настоящее время Венгрия пользуется исключением из санкционного режима в отношении российской сырой нефти, которое действует до ноября. Американская сторона продлевает это исключение на ежегодной основе. Если президент США достиг договоренности относительно поставок дизельного топлива, то было бы нелогично не продлить данное исключение для Венгрии как минимум еще на год сказал Мадьяр

Он также добавил, что на саммите ЕС, который прошел 15-16 октября в Брюсселе, вопрос поставок российского дизельного топлива в США и на мировой рынок был второстепенным.

9 октября Трамп сообщил, что после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках российского топлива на американский и мировой рынки.