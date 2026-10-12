Вучич: сделка Трампа и Путина по дизелю направлена на отдаление России от Китая

Вучич: соглашение Трампа и Путина по дизелю направлено на отдаление РФ от Китая Вучич: сделка Трампа и Путина по дизелю направлена на отдаление России от Китая

Москва12 окт Вести.Бывший президент Сербии Александр Вучич предположил, что истинная цель соглашения между Россией и США о поставках дизельного топлива заключается в отдалении РФ от Китая. Такое мнение он выразил в интервью RT.

По мнению бывшего сербского лидера, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действует исключительно в интересах Вашингтона.

Трамп пытается ... попробовать ... немного удалить Россию от Китая и приближать ее к США высказался Вучич

9 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этой беседы глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.

Первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью Соединенных Штатов. Ожидается, что судно прибудет в течение ближайших 48-72 часов.