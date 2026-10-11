Трамп считает низкой цену, по которой Россия продает нефть

Трамп оценил стоимость нефти, которую продает Россия Трамп считает низкой цену, по которой Россия продает нефть

Москва11 окт Вести.Россия способна насытить глобальный энергетический рынок нефтью по очень дешевой цене, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя договоренность между Вашингтоном и Москвой по дизельному топливу, сообщает ТАСС.

Видеозапись разговора американского лидера с журналистами опубликована Белым домом на официальном YouTube-канале.

Он (президент РФ Владимир Путин) высвобождает много нефти для мира, и это хорошо. Кстати, по очень низкой цене заявил Трамп

Республиканец также отметил, что глава российского государства, в отличие от Владимира Зеленского, желает скорейшего завершения украинского конфликта.

Президент Путин очень хотел бы добиться решения проблемы и урегулировать ситуацию на Украине ответил глава Белого дома на вопрос о том, что ему сказал Путин в недавнем телефонном разговоре

Газета The New York Times назвала три экономических стимула, с помощью которых США надеются получить согласие России на частичное прекращение огня в зоне конфликта на Украине.