Москва11 октВести.Россия способна насытить глобальный энергетический рынок нефтью по очень дешевой цене, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя договоренность между Вашингтоном и Москвой по дизельному топливу, сообщает ТАСС.
Видеозапись разговора американского лидера с журналистами опубликована Белым домом на официальном YouTube-канале.
Он (президент РФ Владимир Путин) высвобождает много нефти для мира, и это хорошо. Кстати, по очень низкой ценезаявил Трамп
Республиканец также отметил, что глава российского государства, в отличие от Владимира Зеленского, желает скорейшего завершения украинского конфликта.
Президент Путин очень хотел бы добиться решения проблемы и урегулировать ситуацию на Украинеответил глава Белого дома на вопрос о том, что ему сказал Путин в недавнем телефонном разговоре
Газета The New York Times назвала три экономических стимула, с помощью которых США надеются получить согласие России на частичное прекращение огня в зоне конфликта на Украине.