Москва5 нояВести.Лидер демократического меньшинства в Сенате США текущего созыва Чак Шумер пообещал завершить конфликт с Ираном, сообщила британская газета The Guardian.
Эта война должна быть законченазаявил Шумер журналистам после победы Демпартии на промежуточных выборах в Конгресс
Политик добавил, что к демократам в стремлении добиться прекращения боевых действий на Ближнем Востоке также присоединились некоторые республиканцы.
4 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что считает бомбардировки Ирана оправданными, несмотря на поражение однопартийцев на промежуточных выборах.
Глава Белого дома также утверждает, что может завершить конфликт с Исламской Республикой в любой момент, но отметил необходимость сделать это "правильно".
По информации телеканала CBS News, Трамп намеревался возложить ответственность за провал республиканцев на главу Пентагона Пита Хегсета и даже рассматривал вариант его отставки. Американский лидер отверг эти предположения.