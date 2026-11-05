Лидер демократов в Сенате США пообещал закончить конфликт с Ираном

Лидер демократов в Сенате США захотел завершения конфликта с Ираном Лидер демократов в Сенате США пообещал закончить конфликт с Ираном

Москва5 ноя Вести.Лидер демократического меньшинства в Сенате США текущего созыва Чак Шумер пообещал завершить конфликт с Ираном, сообщила британская газета The Guardian.

Эта война должна быть закончена заявил Шумер журналистам после победы Демпартии на промежуточных выборах в Конгресс

Политик добавил, что к демократам в стремлении добиться прекращения боевых действий на Ближнем Востоке также присоединились некоторые республиканцы.

4 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что считает бомбардировки Ирана оправданными, несмотря на поражение однопартийцев на промежуточных выборах.

Глава Белого дома также утверждает, что может завершить конфликт с Исламской Республикой в любой момент, но отметил необходимость сделать это "правильно".

По информации телеканала CBS News, Трамп намеревался возложить ответственность за провал республиканцев на главу Пентагона Пита Хегсета и даже рассматривал вариант его отставки. Американский лидер отверг эти предположения.