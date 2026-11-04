Будапешт намерен отказаться от энергоресурсов из РФ Венгрия готовится отказаться от российского газа и нефти

Москва4 ноя Вести.Венгрия готовится отказаться от российского газа и, возможно, нефти к осени следующего года. Об этом в интервью изданию Telex заявила вице-премьер, глава МИД страны Анита Орбан.

По словам министра, Будапешт намерен соблюдать установленный Евросоюзом срок отказа от российского газа. Кроме того, страна ищет альтернативные источники нефти, поскольку 21 ноября истекает срок действия временного исключения из санкций США, позволявшего закупать сырье у российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром также намерено увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США. Орбан ранее выразила надежду, что новое соглашение с Вашингтоном создаст благоприятные условия для таких поставок.