Россия надеется, что Венгрия будет сама определять свою энергетическую политику

Посол Станиславов: РФ уважает право Венгрии определять энергополитику Россия надеется, что Венгрия будет сама определять свою энергетическую политику

Москва5 ноя Вести.РФ уважительно относится к праву Венгрии на самостоятельное определение энергетической политики, но надеется, что в этом вопросе приоритетными для венгерской стороны будут ее собственные интересы, а не политизированные установки Брюсселя.

Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

Уважаем право Будапешта самостоятельно определять свою энергетическую политику, однако рассчитываем, что соответствующие решения будут отвечать экономическим интересам страны, а не приниматься под давлением политизированных установок Брюсселя сказал Станиславов

По словам главы дипмиссии РФ в Венгрии, долгосрочные контракты с венгерской стороной на поставки российского газа заключены до 2036 года. В рамках этих договоренностей для каждого из контрагентов предусмотрены определенные обязательства. Финансовые последствия досрочного расторжения договора следует определять применительно к каждому отдельно взятому случаю и обсуждать на корпоративном уровне, добавил Станиславов.

Российский посол в Венгрии также прокомментировал возможные корректировки цен.

Что касается стоимости альтернативных поставок, то она будет зависеть от рыночной конъюнктуры, логистики и дополнительных инфраструктурных расходов. Диверсификация источников вряд ли будет сопровождаться снижением цен подчеркнул Станиславов

В сентябре министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань объявил, что Будапешт готов отказаться от поставок российских энергоресурсов с октября 2027 года, как того требует Брюссель. Аналогичное заявление 3 ноября сделала также глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Ранее стало известно, у какой страны Венгрия намерена покупать больше природного газа.