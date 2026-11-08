Москва8 ноя Вести.Венгрия рассчитывает, что сможет заменить часть российских поставок газа румынскими, заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в одной из западных соцсетей.

Он обсудил эти планы на встрече с румынским коллегой Думитру Кисэлицэ в Загребе.

В ходе переговоров мы обсудили возможности закупки природного газа в Черноморском регионе, доступ к новым источникам энергии и масштабные энергетические проекты Венгрии. Наша цель – обеспечить страну энергией из все большего числа источников, гарантируя надежность поставок и доступные цены! написал Капитань

Ранее министр сообщал, что Венгрия готова отказаться от энергоресурсов из России с октября 2027 года по требованию Евросоюза. Аналогичное заявление делала глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ответ заявил, что Москва уважает право Будапешта определять свою энергетическую политику, но надеется, что тот будет строить ее на основе собственных интересов, а не желаний Брюсселя.