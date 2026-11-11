Мадьяр: российский газ перестал быть дешевым для Венгрии

Мадьяр заявил, что для Венгрии российский газ перестал быть дешевым Мадьяр: российский газ перестал быть дешевым для Венгрии

Москва11 ноя Вести.Российский газ больше нельзя считать дешевым для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

Он также выступил за диверсификацию поставок газа.

Независимо от того, о чем говорило предыдущее правительство, дешевого российского газа больше нет приводит слова Мадьяра портал Szeretlek Magyarország

По словам Мадьяра, стоимость газа РФ также привязана к биржевым котировкам, из-за чего его закупка не дает стране прежнего ценового преимущества. При выборе поставщиков важную роль играют не столько возможности транспортировки, сколько транзитные тарифы, подчеркнул премьер.

Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в закупках газа из максимально возможного числа источников. Диверсификация позволит стране занять более выгодную позицию на переговорах о транзитных тарифах, заключил Мадьяр.

8 ноября министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил: Венгрия рассчитывает, что сможет заменить часть российских поставок газа румынскими.