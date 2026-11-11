Москва11 нояВести.Российский газ больше нельзя считать дешевым для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.
Он также выступил за диверсификацию поставок газа.
Независимо от того, о чем говорило предыдущее правительство, дешевого российского газа больше нетприводит слова Мадьяра портал Szeretlek Magyarország
По словам Мадьяра, стоимость газа РФ также привязана к биржевым котировкам, из-за чего его закупка не дает стране прежнего ценового преимущества. При выборе поставщиков важную роль играют не столько возможности транспортировки, сколько транзитные тарифы, подчеркнул премьер.
Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в закупках газа из максимально возможного числа источников. Диверсификация позволит стране занять более выгодную позицию на переговорах о транзитных тарифах, заключил Мадьяр.
8 ноября министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил: Венгрия рассчитывает, что сможет заменить часть российских поставок газа румынскими.