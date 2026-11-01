Румыния с 1 ноября приступила к извлечению газа из подземных хранилищ

Румыния с 1 ноября начала извлекать природный газ из своих хранилищ Румыния с 1 ноября приступила к извлечению газа из подземных хранилищ

Москва1 ноя Вести.Румыния с началом холодного сезона 1 ноября перешла в режим извлечения природного газа из подземных хранилищ для обеспечения внутренних потребностей. Об этом сообщает экономический портал Economedia.

В материале указывается, что в первый же день сезона объем суточного отбора составил 3,4 миллиона кубометров топлива, которое направляется в национальную газотранспортную сеть для снабжения потребителей.

При этом отмечается, что румынские резервуары были заполнены почти на 90%, что стало одним из наиболее высоких показателей среди государств Европы.