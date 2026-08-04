Румыния начала закупать электроэнергию на Украине из-за проблем на АЭС

Румыния начала закупать электроэнергию на Украине Румыния начала закупать электроэнергию на Украине из-за проблем на АЭС

Москва4 авг Вести.Румыния начала закупать электроэнергию у Украины, чтобы компенсировать дефицит, вызванный остановкой первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) Чернаводэ. Об этом говорится в сообщении румынской национальной компании Nuclearelectrica.

Причиной стал критически низкий уровень воды в реке Дунай, что ставит под угрозу систему охлаждения станции.

Nuclearelectrica подтвердила факт начала закупок, пояснив, что это решение было принято при содействии молдавского поставщика Energocom.

Компания не раскрыла объемы или стоимость импортируемой энергии, но указала, что основной целью является покрытие дефицита, образовавшегося после планового отключения первого реактора АЭС Чернаводэ.

Nuclearelectrica уточнила, что сотрудничество с Energocom опирается на меморандум, подписанный в 2023 году для оперативного решения подобных кризисных ситуаций.

Остановка первого энергоблока единственной румынской АЭС в Чернаводэ (уезд Констанца на юго-востоке страны) стала превентивной мерой, направленной на предотвращение повреждений систем охлаждения из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, который питает станцию.

На фоне продолжающегося падения уровня воды, в Румынии рассматривается возможность остановки и второго реактора АЭС. Данная ситуация привела к существенному сокращению общего производства электроэнергии в стране и объявлению состояния тревоги на национальном уровне, заключается в публикации.

Накануне в Румынии взрывом расчистили русло Дуная у Чернаводской АЭС.