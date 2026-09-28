Украина к концу сентября запасла в подземных хранилищах 10,5 млрд куб. м газа

Украина накопила в подземных хранилищах лишь 10,5 млрд кубометров газа Украина к концу сентября запасла в подземных хранилищах 10,5 млрд куб. м газа

Москва28 сен Вести.Запасы газа в подземных хранилищах Украины составили к концу сентября 10,5 млрд куб. м, сообщает ТАСС.

Речь идет о 79,5% от минимально необходимого для прохождения осенне-зимнего сезона объема запасов и 72% от запланированного к 1 декабря объема запасов (14,6 млрд куб. м).

Хотя отопительный сезон на Украине начинается 15 октября, тепло на объекты социальной инфраструктуры начинают подавать заблаговременно.

Такой привычный подход создаст в предстоящем сезоне дополнительную нагрузку на топливную систему Украины: запасы газа придется расходовать уже в ближайшие дни, при этом хранилища так и не заполнены до требуемого уровня.

Между тем Киев направил на подготовку к отопительному сезону $1,7 млрд при общей потребности на уровне $6,2 млрд.