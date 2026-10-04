В Молдавии предрекли "марши пустых кастрюль" из-за тарифов на газ зимой

В Молдавии предрекли протесты из-за тарифов на энергоресурсы В Молдавии предрекли "марши пустых кастрюль" из-за тарифов на газ зимой

Москва4 окт Вести.Зимой в Молдавии могут начаться массовые протесты из-за неподъемных цен на коммунальные услуги и энергоносители. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко в эфире телеканала TVC 21.

С такими тарифами зимой в Молдавии будут "марши пустых кастрюль" спрогнозировал Односталко

Парламентарий подчеркнул, что руководству страны придется реагировать на народное недовольство.

Депутат также упрекнул власти в пренебрежении интересами населения на фоне ускоряющейся инфляции и резкого подорожания базовых товаров.

В конце сентября парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии. Причиной энергетического кризиса стал рост цен на газ и электроэнергию. Как отмечал председатель партии социалистов Игорь Додон, единственный выход из кризиса – наладить отношения с Россией.