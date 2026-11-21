Плугару: если граждане Молдавии не могут платить за жилье, надо переезжать

В Молдавии жителям порекомендовали переезжать в более скромное жилье Плугару: если граждане Молдавии не могут платить за жилье, надо переезжать

Москва21 ноя Вести.Министр труда и социальной защиты Молдавии Наталья Плугару рекомендовала согражданам, которые не могут оплачивать слишком большие счета за жилье, продавать его и переселяться в более скромные дома и квартиры. Об этом она заявила, комментируя многократный рост тарифов в эфире телеканала "Эксклюзив-ТВ".

Если вы живете один, а расход природного газа слишком большой, продайте свой дом и переезжайте в жилье поменьше сказала министр

Это не первый совет, который молдавские власти дают пострадавшим от энергокризиса. Так, недавно молдавский премьер Василе Тофан посоветовал спасаться от холода в квартирах ложась спать в свитере.

Зимой в Молдавии могут начаться массовые протесты из-за неподъемных цен на коммунальные услуги и энергоносители, предупреждают представители оппозиции в парламенте Молдавии.