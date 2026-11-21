Москва21 нояВести.Министр труда и социальной защиты Молдавии Наталья Плугару рекомендовала согражданам, которые не могут оплачивать слишком большие счета за жилье, продавать его и переселяться в более скромные дома и квартиры. Об этом она заявила, комментируя многократный рост тарифов в эфире телеканала "Эксклюзив-ТВ".
Если вы живете один, а расход природного газа слишком большой, продайте свой дом и переезжайте в жилье поменьшесказала министр
Это не первый совет, который молдавские власти дают пострадавшим от энергокризиса. Так, недавно молдавский премьер Василе Тофан посоветовал спасаться от холода в квартирах ложась спать в свитере.
Зимой в Молдавии могут начаться массовые протесты из-за неподъемных цен на коммунальные услуги и энергоносители, предупреждают представители оппозиции в парламенте Молдавии.