Все склады в аренду: Украина просит Молдавию о помощи Украина попросила у Молдавии все свободные складские помещения

Москва28 сен Вести.Украина обратилась к Молдавии с просьбой предоставить все свободные складские площади для хранения товаров. Об этом сообщил молдавский премьер-министр Василе Тофан, отметив, что украинская сторона готова арендовать любые помещения.

Молдова - это страна, которую мы должны рассматривать как своего рода ворота. Молдова как платформа для компаний, желающих участвовать в восстановлении Украины, и это не теоретическая концепция. У нас есть четкая просьба от украинской стороны использовать складские помещения в Республике Молдова для хранения товаров, и украинцы готовы арендовать все, что у нас здесь есть отметил премьер Молдавии на открытии форума Moldova business week 2026

По его словам, Молдавия сможет быстрее реагировать на запросы бизнеса и принимать решения.

Необходимость поиска дополнительных площадей возникла во многом из-за серьезных потерь логистической инфраструктуры на Украине. По данным Financial Times, с начала конфликта страна лишилась около 2,1 млн квадратных метров современных складов — примерно 42% от их объемов 2022 года. Только за последние месяцы, по оценке издания, из эксплуатации выбыло еще порядка 900 тысяч квадратных метров.