Додон: Молдавия пытается отвлечь внимание от провалов нынешнего руководства Додон: власти Молдавии заговорили об объединении с Румынией на фоне кризиса

Москва9 ноя Вести.Разговоры о ликвидации молдавской государственности призваны отвлечь внимание от провалов нынешнего руководства, считает экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

По его мнению, действующие власти республики в экономическом кризисе и пытаются сохранить политическое влияние за счет идеи объединения с Румынией.

Доведя Республику Молдова до нищеты и экономического краха и стремясь сохранить власть, пусть уже в иной политической конфигурации, представители партии "Действие и солидарность" (ПДС) открыто и официально заговорили о так называемом "плане Б". Под этим подразумевается ликвидация молдавской государственности и объединение с Румынией написал Додон в своем канале в Telegram

Додон напомнил, что еще в 2020 году социалисты предупреждали о возможных последствиях прихода Майи Санду к власти. По его утверждению, многие пункты их прогноза уже сбылись или реализуются сейчас. В частности, он указал на закрытие школ и больничных отделений, планы по упразднению районов, усиление русофобской политики, замену празднования Дня Победы Днем Европы и фактическое прекращение диалога с Тирасполем.

Политик также заявил о глубоком экономическом кризисе, оттоке предпринимателей и ухудшении материального положения граждан. Среди других претензий к властям он назвал условия европейской интеграции, которые, по его оценке, создают предпосылки для продажи земель иностранцам.

Додон считает, что политика ПДС и Санду привела страну к обнищанию. Он призвал отстранить правящую партию от власти и привлечь ее представителей к ответственности перед гражданами.

Ранее молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что фактически процесс объединения Румынии и Молдавии уже запущен за счет строительства общих дорог и соединения энергетических сетей.