Глава кабмина Молдавии назвал объединение с Румынией "планом А" для Кишинева Премьер Молдавии Тофан назвал объединение с Румынией главной целью страны

Москва8 ноя Вести.Объединение с Румынией – главная цель, которой сейчас добивается правительство Молдавии, заявил изданию Deschide премьер Молдавии Василий Тофан.

Он подчеркнул, что Кишинев продолжит сближаться с Бухарестом как политически, так и экономически.

У нас очень много общего: одна история, один язык, одна культура. Когда-то мы были одной страной… Наш план А – вступить в Европейский союз и там объединиться с Румынией, став частью единой Европы сказал Тофан

Накануне министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что процесс объединения его страны с Румынией уже фактически запущен из-за строительства общих дорог и соединения энергетических сетей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что такой проект можно назвать поглощением Молдавии со стороны Румынии. Бухарест уничтожит идентичность молдавского народа, предупредила она.