Москва8 нояВести.Объединение с Румынией – главная цель, которой сейчас добивается правительство Молдавии, заявил изданию Deschide премьер Молдавии Василий Тофан.
Он подчеркнул, что Кишинев продолжит сближаться с Бухарестом как политически, так и экономически.
У нас очень много общего: одна история, один язык, одна культура. Когда-то мы были одной страной… Наш план А – вступить в Европейский союз и там объединиться с Румынией, став частью единой Европысказал Тофан
Накануне министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что процесс объединения его страны с Румынией уже фактически запущен из-за строительства общих дорог и соединения энергетических сетей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что такой проект можно назвать поглощением Молдавии со стороны Румынии. Бухарест уничтожит идентичность молдавского народа, предупредила она.