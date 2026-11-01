Румыния в 2027 году начнет принудительно объединять малые села Власти Румынии принудительно объединят села с населением менее 1,5 тыс. человек

Москва1 ноя Вести.В Румынии с 1 марта 2027 года начнут принудительно объединять села с населением менее 1,5 тыс. человек, заявил министр развития страны Александру Стойка.

На первом этапе мы говорим о добровольном слиянии. На втором этапе, то есть после 1 марта 2027 года, слияние будет обязательно. Административная реформа начнет действовать на практике с 2028 года, к этому времени населенные пункты, в которых живут менее 1,5 тысяч человек, пройдут слияние сказал министр

По его словам, наказывать жителей населенных пунктов, которые откажутся от добровольного объединения, власти не планируют. На сегодняшний день процесс слияния уже начат в 429 населенных пунктах, отметил Стойка.

Пост министра развития Румынии Стойка занял 20 октября. На парламентских слушаниях он заявил, что административная реформа по объединению малых населенных пунктов станет основной задачей его ведомства на ближайшие годы.

Состав нового правительства Румынии был официально утвержден парламентом 20 октября.