В Румынии утвердили новое правительство Парламент Румынии одобрил новый состав кабмина во главе с Лукой Никулеску

Москва20 окт Вести.Парламент Румынии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Лукой Никулеску. За состав кабинета и его программу проголосовали 280 депутатов из 335, сообщила депутат Сильвия Михалча во время заседания, которое транслировалось на сайте парламента.

Для утверждения правительства требовалось не менее 233 голосов депутатов и сенаторов.

"За" было отдано 280 голосов из 335. Констатирую, что парламент вынес вотум доверия премьеру Луке Никулеску, его программе и составу правительства сказала Михалча

Ранее экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали. Операцию провели в рамках дела о создании организованной преступной группы (ОПГ) и мошенничестве.

Ультраправый политик на президентских выборах в конце 2024 года получил наибольшую поддержку избирателей в первом туре. После этого выборы отменили, а повторная кампания прошла лишь в мае 2025 года. Тогда же Джорджеску объявил о своем уходе из политики. Он добавил, что хочет сосредоточиться на своей семье.