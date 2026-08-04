Лидеры Казахстана, Таджикистана и Узбекистана направили телеграммы Пашиняну Лидеры стран Центральной Азии поздравили Пашиняна с переназначением

Москва4 авг Вести.Президенты Казахстана, Таджикистана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев — поздравили Никола Пашиняна с переназначением на пост премьер-министра Армении.

В своих обращениях лидеры стран Центральной Азии пожелали Пашиняну успехов в государственной деятельности, укрепления международного авторитета страны и повышения уровня жизни граждан. Эмомали Рахмон также отметил, что повторное назначение подчеркивает высокий уровень доверия армянского общества к действующему руководству.

2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Пашиняна главой правительства. Это произошло по итогам парламентских выборов, на которых правящая партия набрала 49,81% голосов, что дало ей право единолично сформировать кабинет министров.