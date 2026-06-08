Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на паламентских выборах в Армении

Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на паламентских выборах в Армении

Москва8 июн Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.

Глава государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах. Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении говорится в тексте сообщения

Токаев подчеркнул готовность Казахстана продолжать активное сотрудничество с Арменией во всех сферах.

По предварительным данным армянского ЦИК после подсчета голосов со всех участков, партия "Гражданский договор" получила 49,81% голосов избирателей. Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, в них участвовали 18 партий и политических блоков​​​.