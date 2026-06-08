Пашинян опубликовал видео под песню Queen "We Are the Champions" Пашинян поделился видео под песню Queen "We Are the Champions"

Москва8 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян после победы своей партии на парламентских выборах опубликовал видео под песню группы Queen "We Are the Champions".

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,81% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Это позволило ей занять первое место на выборах.

Главным конкурентом партии власти стала "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, получившая 23,29% голосов. Блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 9,94%. Также в парламент проходит партия "Процветающая Армения", преодолевшая 4-процентный проходной барьер.

Ранее глава "Сильной Армении" Самвел Карапетян заявил, что прошедшие парламентские выборы в Армении невозможно назвать демократическими, так как в ходе кампании на оппозиционные партии оказывалось давление.