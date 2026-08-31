Москва31 авг Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес на рассмотрение парламента кандидатуру Олжаса Бектенова для повторного назначения на пост премьер-министра республики.

Предлагаю кандидатуру Олжаса Бектенова заявил глава государства на заседании курултая - нового однопалатного парламента

Сорокапятилетний Бектенов руководит кабинетом министров с февраля 2024 года. В разные периоды он занимал посты руководителя администрации президента Казахстана и председателя Агентства по противодействию коррупции. 28 августа Токаев подписал указ, поручив правительству после сложения полномочий исполнять обязанности вплоть до утверждения нового состава кабинета.

24 августа в Казахстане прошли выборы в однопалатный парламент. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий, уверенную победу одержала правящая партия "Адилет", набравшая 71,17% голосов.

Выборы и переход к однопалатному парламенту стали следствием конституционной реформы. Новый основной закон вступил в силу 1 июля. Свой выбор в пользу обновленной конституции граждане страны сделали на референдуме 15 марта. Помимо перехода к однопалатному парламенту, документ предусматривает учреждение поста вице-президента и ряд других нововведений. Прежняя конституция действовала с 1995 года.