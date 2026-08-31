Токаев утвердил в должностях премьера и вице-президента Казахстана

Токаев подписал указы о назначении премьера и вице-президента Казахстана Токаев утвердил в должностях премьера и вице-президента Казахстана

Москва31 авг Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении Ерлана Карина на должность вице-президента и Олжаса Бектенова - на пост главы правительства страны. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.

Уточняется, что Карин освобожден от ранее занимаемой должности заместителя руководителя администрации президента.

Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы вице-президентом Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности. … Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан отмечается в документах

Ранее сообщалось, что Токаев внес кандидатуру Бектенова на должность премьера на рассмотрение парламентом страны.